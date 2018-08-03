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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

nın avcılık yeteneği ile bilinen komodo ejderleri bu sefer bir keçiyi yakalamayı başardı. Kameralara yansıyan av nefes kesti. Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında olan bu hayvanlar keçiyi nasıl avladı? İşte kare kare nefes kesen av...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 18:37
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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

da hayvanların arasındaki av ile avcı ilişkisi sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak bazen avcılar için işler yolunda gitmeyebilir ve av tersine dönebilir.

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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

da hayvanların avlanma anları ise daima insanları etkilemiş ve ilgi çekici olmuştur. Doğal bir yaşam alanı içindeki hayvanların fotoğraflanması her zaman zordur. Çünkü doğa fotoğrafçılığını bir uğraş ya da bir hobi gibi değil de kelimenin tam anlamıyla gerçek bir tutkudur ve büyük bir özveri gerektirir.

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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

da eşsiz görüntüleri sizler için derledik. İşte kameralara yansıyan, başta 'yaşayan ejderha' olarak adlandırılan Komodo Ejderleri olmak üzere hayvanların nefes kesen avlanma görüntüleri...

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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

Ya öldürecekler yada ölecekler...

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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
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