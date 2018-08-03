Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....

Vahşi doğada hayvanların avlanma anları ise daima insanları etkilemiş ve ilgi çekici olmuştur. Doğal bir yaşam alanı içindeki hayvanların fotoğraflanması her zaman zordur. Çünkü doğa fotoğrafçılığını bir uğraş ya da bir hobi gibi değil de kelimenin tam anlamıyla gerçek bir tutkudur ve büyük bir özveri gerektirir.