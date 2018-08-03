Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
Vahşi doğanın avcılık yeteneği ile bilinen komodo ejderleri bu sefer bir keçiyi yakalamayı başardı. Kameralara yansıyan av nefes kesti. Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında olan bu hayvanlar keçiyi nasıl avladı? İşte kare kare nefes kesen av...
Giriş Tarihi: 03.08.2018
18:13
Güncelleme Tarihi: 03.08.2018
18:37
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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....
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Komodo Ejderi'nin avlanma anı kare kare görüntülendi! Fotoğraflarla doğanın vahşi yüzü....