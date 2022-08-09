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Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
10:13
Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!
Duyanları şaşkına çeviren olay Adana'da meydana geldi. S.K, komşusu D.A'ya "Seni kocamla evlendirelim" dedi. Genç kadın ise bu teklifi reddetti. S.K, ise sosyal medyadan kadına mesaj atarak teklifini yineledi. Bunu duyan D.A'nın oğlu ise adeta delirdi…