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Haberler Yaşam Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:13

Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

Duyanları şaşkına çeviren olay Adana'da meydana geldi. S.K, komşusu D.A'ya "Seni kocamla evlendirelim" dedi. Genç kadın ise bu teklifi reddetti. S.K, ise sosyal medyadan kadına mesaj atarak teklifini yineledi. Bunu duyan D.A'nın oğlu ise adeta delirdi…

Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

'Bu kadarına da pes' dedirten olay Adana Seyhan'da yaşandı… Komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi.

Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti.

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Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı.

Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Komşusuna ‘seni kocamla evlendirelim’ dedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki!

Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

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