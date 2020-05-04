Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

GÖZLERİNİ YARA BANDIYLA KAPATIYOR
Oğlunun her türlü kişisel bakımını yapan Gülsüm Özçelik'in 6 yıldır en çok üzüldüğü konu ise Halil'in gözlerini kapatamaması. Adeta kan çanağına dönen gözlerin bir süre sonra kuruluk nedeniyle söneceğinden korktuğunu anlatan Gülsüm Özçelik, çareyi yara bandında buluyor. Yara bandını her gün 3 saatte bir iki göze yapıştırıp kapanmasını sağlayan Özçelik, "Oğlumun hastalığıyla ilgili bir gelişme yıllardır olmadı. Her şeye çare bulunurken, bizim derdimize bulunmadı. Gözü daha fazla kanlanmasın diye yara bandıyla kapatıyorum. Sürekli bantları değiştiriyorum. Ne olacak bu halimiz, birisi yardım etsin artık" dedi.