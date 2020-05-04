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Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

Halil Özçelik, 8 yıl önce Devlet Konservatuarında öğrenciyken önce görme yetisini kaybetti ardından da istemsiz vücut hareketleri oluştu ve konuşmada güçlük çekmeye başladı. 29 yaşındaki genç, 6 yıldır yatağa mahkum bir şekilde, gözlerini hiç kapamadan yaşam savaşı veriyor. Anne Gülsüm Özçelik, göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantla kapatıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:57
Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

Antalya'da dans okulu açmayı planlarken, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başlayan Halil Özçelik (29), 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yaşam savaşı veriyor. Anne Gülsüm Özçelik, göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantla kapatıyor.

Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e, 'Behçet' hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik'e bu kez SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalığı teşhisi konuldu.

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Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm Özçelik oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...

GÖZLERİNİ YARA BANDIYLA KAPATIYOR

Oğlunun her türlü kişisel bakımını yapan Gülsüm Özçelik'in 6 yıldır en çok üzüldüğü konu ise Halil'in gözlerini kapatamaması. Adeta kan çanağına dönen gözlerin bir süre sonra kuruluk nedeniyle söneceğinden korktuğunu anlatan Gülsüm Özçelik, çareyi yara bandında buluyor. Yara bandını her gün 3 saatte bir iki göze yapıştırıp kapanmasını sağlayan Özçelik, "Oğlumun hastalığıyla ilgili bir gelişme yıllardır olmadı. Her şeye çare bulunurken, bizim derdimize bulunmadı. Gözü daha fazla kanlanmasın diye yara bandıyla kapatıyorum. Sürekli bantları değiştiriyorum. Ne olacak bu halimiz, birisi yardım etsin artık" dedi.

Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...
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Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...
Konservatuar öğrencisiyken yatağa mahkum kaldı, 6 yıldır gözlerini kapatamıyor...
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