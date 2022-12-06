KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi il il devam ediyor. 2-7 Aralık tarihleri arasında çekilecek Konya kuraları devam ediyor. 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası kapsamında Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 seçenekleriyle toplamda 7 bin konut için Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Peki, engelli, emekli, genç kategorilerinde açıklanan Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 6 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları canlı yayın…