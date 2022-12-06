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Haberler Yaşam KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:13

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi il il devam ediyor. 2-7 Aralık tarihleri arasında çekilecek Konya kuraları devam ediyor. 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası kapsamında Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 seçenekleriyle toplamda 7 bin konut için Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Peki, engelli, emekli, genç kategorilerinde açıklanan Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 6 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları canlı yayın…

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile takip ediliyor. Canlı yayın ile belli olan 2+1 3+1 isim listesi canlı sonuçların ardından resmi internet sayfası üzerinden ilan ediliyor. Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı adaylar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Toplamda 5 gün sürecek TOKİ Konya 250 bin sosyal konut kurası 6 Aralık bugün de devam ediyor. İşte, Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı…

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE ZONGULDAK'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 6 Aralık 2022 Salı günü (bugün) Bartın ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,

7 Aralık: Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap,

NOT: Tuzlukçu 2. Etap ve Yalıhüyük 2. Etap ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

TOKİ KONYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 23 ilçe için TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Konya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KONYA MERKEZ 2891 KONUT

KONYA AKŞEHİR 350

KONYA BEYŞEHİR 300

KONYA EREĞLİ 350

KONYA KARAPINAR 200

KONYA BOZKIR 3. ETAP 142

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