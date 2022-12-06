KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 ile 2+1 3+1 konut sorgulama

Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile takip ediliyor. Canlı yayın ile belli olan 2+1 3+1 isim listesi canlı sonuçların ardından resmi internet sayfası üzerinden ilan ediliyor. Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı adaylar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Toplamda 5 gün sürecek TOKİ Konya 250 bin sosyal konut kurası 6 Aralık bugün de devam ediyor. İşte, Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı…