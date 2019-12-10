Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

Fakat maalesef haberin geç alınmasından da olabilir, çünkü binanın arka bahçeye bakması ve bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle, maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Çok üzücü bir olay. Biz de Çevre ve Şehircilik ekipleri ile belediye ekipleri burada, etrafta bu durumda veya bu binadan etkilenen binalar varsa, risk altında olanlar varsa gerekirse boşaltacağız.''

Binanın eski olması nedeniyle çöktüğü üzerinde durduklarını ifade eden Vali Toprak, "Binalar eski binalar, toprak ve yığma da olduğu için belirli bir dönem sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da aldıkça yavaş yavaş çözülmeler olabiliyor. Eski ve yığma bina olmasından dolayı çöktüğünü tahmin ediyoruz'' dedi