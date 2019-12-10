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'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

'da çöken kerpiç bina herkesi hüzne boğdu. Acı içinde binanın çöküşünü izleyenler aynı zamanda enkaz altında kalan ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşınca acı iki katına çıktı. Konya'da Karatay ilçesinde meydana gelen olan 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığı bilgisine ulaşılırken enkazın sebebi bilinmiyor ve sabaha karşı olduğu söyleniyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:56
Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

"Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik"

'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

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Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

KONU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kuzenler Muhammet ve Bektaş Dakım'ın babaannelerini ziyarete geldikleri belirtildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, binanın sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle geç fark edildiğini söyledi.

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

KUZENLER ZİYARETE GELMİŞLER

Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım'ın babaanneleri Sultan Dakım'ı ziyarete geldikleri ve gece aynı yatakta uyudukları belirtildi.

GEÇ FARK EDİLMİŞ

Olay yerinde incelemede bulunan Valisi Cüneyit Orhan Toprak, evin sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak geç fark edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef tahminimiz sabaha karşı saat 04.30- 05.00 sıralarında yığma dediğimiz kerpiç bina, baya eski bir bina, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyoruz. Çökmesi sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bahçe duvarı yaklaşık 2,5 metre kadar yüksek, binanın içerisi gözükmüyor ve komşuları sabaha karşı fark ediyor. Sabah 09.00- 09.30 gibi bizim de haberimiz oldu. Bütün sağlık ve kurtarma ekiplerimiz geldi.

Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!

Fakat maalesef haberin geç alınmasından da olabilir, çünkü binanın arka bahçeye bakması ve bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle, maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Çok üzücü bir olay. Biz de Çevre ve Şehircilik ekipleri ile belediye ekipleri burada, etrafta bu durumda veya bu binadan etkilenen binalar varsa, risk altında olanlar varsa gerekirse boşaltacağız.''

Binanın eski olması nedeniyle çöktüğü üzerinde durduklarını ifade eden Vali Toprak, "Binalar eski binalar, toprak ve yığma da olduğu için belirli bir dönem sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da aldıkça yavaş yavaş çözülmeler olabiliyor. Eski ve yığma bina olmasından dolayı çöktüğünü tahmin ediyoruz'' dedi

Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!
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Konya'da çöken kerpiç bina sakinlerinin acı görüntüleri geldi!
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