Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...

'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...

'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 17:08
Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki köpeklerin dövüştürüldüğü ormanlık alana baskın düzenledi.

Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...

Baskında, soğuk hava koşullarında ve karla kaplı alanda köpeklerin dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...

Baskında, köpekleri dövüştürdükleri ve bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen köpeklerin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...
Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...
Konya'da isyan ettiren görüntüler ortaya çıktı! Aralarında çocuklar da var...
BİZE ULAŞIN