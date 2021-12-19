Konya'da okullar tatil mi sorusu valilikten gelen son dakika uyarısının ardından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ülkenin birçok ilinde şiddetli kar yağışı etkisini gösterirken kamuoyuna sunulan bu açıklamanın ardından vatandaşlar 20 Aralık yarın Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerini etkiledi. Peki, Konya'da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?