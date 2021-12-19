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Haberler Yaşam Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 16:53

Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!

Konya'da okullar tatil mi sorusu valilikten gelen son dakika uyarısının ardından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ülkenin birçok ilinde şiddetli kar yağışı etkisini gösterirken kamuoyuna sunulan bu açıklamanın ardından vatandaşlar 20 Aralık yarın Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerini etkiledi. Peki, Konya'da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Konya'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber ''Konya'da yarın okullar tatil mi?'' sorusu akıllara geldi. Türkiye'nin en kalabalık yedinci şehrinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatili haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Peki Konya'da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık 2021 Pazartesi Konya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okullar tatil edildi. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi ve Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Konya Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin açıklama yaptı ve 20 Aralık Pazartesi günü Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu.

KONYA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

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Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!

KONYA'DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

Konya'da Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi.

Konya’da okullar yarın tatil mi? Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıkladı!
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