KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okullar tatil edildi. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi ve Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Konya Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin açıklama yaptı ve 20 Aralık Pazartesi günü Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu.

KONYA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.