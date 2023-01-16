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Konya'da son yıllarda sayısı hızla artmıştı! Obruklarla ilgili korkutan açıklama
Giriş Tarihi: 16.01.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
07:32
Konya'da son yıllarda sayısı hızla artmıştı! Obruklarla ilgili korkutan açıklama
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, 2022 yılı sonu itibariyle 2500 obruk olduğunu söyledi. Obrukların artık insanların bulunduğu bölgeye kadar geldiğini belirten Arık, "Obruk nedeniyle afet olma riski var.