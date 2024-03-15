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Köpeğin havlamasından korkan doktor düşüp bacağını kırdı: Sahibine araba parası kadar tazminat cezası!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:48
Köpeğin havlamasından korkan doktor düşüp bacağını kırdı: Sahibine araba parası kadar tazminat cezası!
Samsun'da Dr. Ferda Turutoğlu kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Şikayet üzerine köpeğin sahibi esnaf Bülent Petek'e dava açıldı. Mahkeme tarafından 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırılan Petek, "Başıma gelmeyen kalmadı" diye dert yandı.