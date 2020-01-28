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hakkında korkutan açıklama: "Bir öksürük bile yetiyor"

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan virüs hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Tayvan, , ABD, ve gibi ülkelere de sıçrayan Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Dr. David Heymann, "Şu an salgın ikinci ve üçüncü nesilde. Yani artık hastalık bir öksürükle bile bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 18:02
Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Aralık ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya çıkarken, korkutan açıklamalar peş peşe geldi.

Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Wuhan kentinden Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan, ABD, ve gibi ülkelere sıçrayan ve sadece 'de 4 bin 515 kişinin hasta olduğu salgın ile ilgili bugün Hong Kong lideri Carrie Lam bir açıklama yaptı.

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Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Son aylarda devam eden hükümet karşıtı gösteriler dolayısıyla zor zamanlar geçiren Carrie Lam basın toplantısında ile Hong Kong arasındaki hızlı tren hattının durdurulduğunu açıkladı.

Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

'e bağlı özerk bir yönetime sahip olan Hong Kong'un lideri Carrie Lam, "Hızlı tren seferleri 30 Ocak'tan itibaren askıya alınacak ve hastalığın yayılmasını engellemek için iki bölge arasındaki feribot seferleri de durdurulacak" dedi.

Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Lam, ile Hong Kong arasındaki uçak seferlerinin de yarıya indirildiğini ve seyahat izinlerinin de askıya alındığını söyledi. Basın toplantısına kurmaylarıyla katılan Lam'in yüzüne yeşil renkli bir hasta maskesi takması dikkat çekti. Bu şekilde bir maske takarak kamera karşısına çıkan Lam böylelikle salgının başladığı günden beri bu şekilde bir önlem alan ilk lider oldu.

Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Öte yandan yapılan resmi açıklamada, salgın virüsün sebep olduğu hastalıkta ölenlerin sayısının 106'ya çıktığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dışında toplam 47 teyit edilmiş vaka olduğunu duyurdu.

Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: Bir öksürük bile yetiyor

Son olarak 'nın Bavyera eyaletinde virüsle enfekte olan bir hasta olduğu açıklandı. Almanya ile birlikte Avrupa'da toplam dört vaka bulunuyor. dışında korona virüsü nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi.

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