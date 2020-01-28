Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: "Bir öksürük bile yetiyor"
Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: "Bir öksürük bile yetiyor"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan virüs Koronavirüs hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Tayvan, Güney Kore, ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de sıçrayan Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Dr. David Heymann, "Şu an salgın ikinci ve üçüncü nesilde. Yani artık hastalık bir öksürükle bile bulaşıyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.01.2020
17:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
18:02
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