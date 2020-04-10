HaberlerGaleriKoronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı
Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı
Dün Kayseri'de yaşanan olay dehşete düşürmüştü! Bir apartmana giren kimliği belirsiz kadının, elindeki poşetten çıkardığı sıvıyı asansör düğmelerine, kapılara ve zile sürdüğü kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Görüntülerdeki kadın, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı.
Giriş Tarihi: 10.04.2020
09:19
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
09:33
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