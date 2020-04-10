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Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı

Dün 'de yaşanan olay dehşete düşürmüştü! Bir apartmana giren kimliği belirsiz kadının, elindeki poşetten çıkardığı sıvıyı asansör düğmelerine, kapılara ve zile sürdüğü kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Görüntülerdeki kadın, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:33
Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü.

Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı

Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

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Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kimliğini belirlediği kadını düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı

Kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, ifadesinde ise apartmanlara sürdüğü sıvıyı evde yaptığını ve koronavirüs ile bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadına 'mala zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı
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Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı
Koronavirüs paniğine neden olmuştu! Elindeki sıvıyı binaya süren kadın yakalandı
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