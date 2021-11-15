Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

Dünya iki yıldır koronavirüs pandemisinin pençesine düşmüş durumda. Milyonlarca insan ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son dönemde aşılarla birlikte savaş farklı bir boyuta taşındı. Koronanın Çin'de bir yarasa ile insanlığın başına musallat olduğu bilim insanlarınca ifade ediliyor. Öte yandan İskandinav yarımadasından bir genç yıllar önce Endonezya'da bir kabileye katılmış ve burada yaşadıklarını aktarmıştı. Audun Amundsen kabileyle birlikte yarasa ve benzeri vahşi canlılar da tüketmişti. Amundsen, bu süreçte inanılmaz deneyimler edindi. İşte bu inanılmaz haberin detayları...