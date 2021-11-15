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Haberler Yaşam Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:11

Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

Dünya iki yıldır koronavirüs pandemisinin pençesine düşmüş durumda. Milyonlarca insan ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son dönemde aşılarla birlikte savaş farklı bir boyuta taşındı. Koronanın Çin'de bir yarasa ile insanlığın başına musallat olduğu bilim insanlarınca ifade ediliyor. Öte yandan İskandinav yarımadasından bir genç yıllar önce Endonezya'da bir kabileye katılmış ve burada yaşadıklarını aktarmıştı. Audun Amundsen kabileyle birlikte yarasa ve benzeri vahşi canlılar da tüketmişti. Amundsen, bu süreçte inanılmaz deneyimler edindi. İşte bu inanılmaz haberin detayları...

Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

İlkel kabileye katıldı yaşadıkları belgesel oldu. Şaşkına çeviren detaylar ortaya çıktı. Genç adamın filmi, kabile üyesi Aman Paksa'nın modern dünyaya olan ilgisini ve hayatındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden enteresan olaylar gerçekleşiyor. Ve kimileri de haber olmayı başarıyor. Audun Amundsen, okların veya kanoların yapılması ve maymun, yarasa veya karides avlanmak dışında günlük işlerin çok az olduğu Mentawai kabilesi ile ormandaki yaşamını anlatırken "Doğanın ritmine nasıl ayak uyduracağımı ve ritmi takip etmeyi öğrendim" diyor.

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Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

Norveçli mühendis ve film yapımcısı 2004 yılında henüz 24 yaşındayken, batı Endonezya ormanlarının derinliklerindeki kabile ile bir ay yaşadı.

Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

2009'da ise, bu kez üç yıllık bir deneyim için, onların yanına gitti. Amundsen, bu süre içinde yazılı olmayan dillerini de öğrendi.

Koronavirüsten yıllar önce şoke eden olay! İlkel kabileye katılıp yarasa yedi ve...

HAYATTA KALMAK İÇİN DEĞİL ZEVK İÇİN YEMEK!

Bu süre içinde en çok özlediği şeyin 'modern toplumun rahatlığı' ve 'sadece hayatta kalmak için değil, zevk için yemek' olduğunu söyledi. İlişki kurabileceği insanlarla sohbet etmek, zaman zaman istediği başka bir şeydi.

Endonezya'daki yarı göçebe avcı-toplayıcılar arasında yaşamak için Norveç'teki rahat yaşantısını geride bırakan petrol mühendisi, Mentawai halkı arasındaki zamanının "kayıp bir dünyada" olduğu gibi olduğunu söylüyor.

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