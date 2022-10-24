Halkbank ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta ölçekli işletmeler ile genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayan gençlere sağlanan faizsiz esnaf kredisinde limit limiti 300 bin TL'ye yükseltildi. Bu gelişme sonrası yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak Halkbank genç girişimci kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Halkbank genç girişimci kredisi yaş sınırı kaç, kimler alabilir? İşte, Halkbank genç girişimci kredisi hakkında tüm merak edilenler…