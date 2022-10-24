Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HALKBANK'TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:11

HALKBANK'TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

Halkbank ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta ölçekli işletmeler ile genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayan gençlere sağlanan faizsiz esnaf kredisinde limit limiti 300 bin TL'ye yükseltildi. Bu gelişme sonrası yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak Halkbank genç girişimci kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Halkbank genç girişimci kredisi yaş sınırı kaç, kimler alabilir? İşte, Halkbank genç girişimci kredisi hakkında tüm merak edilenler…

HALKBANK’TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

Halkbank, genç girişimcilere faizsiz esnaf kredisi veriyor. KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayan genç girişimciler, Başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimli krediye sahip oluyor. Söz konusu kredinin limiti, 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. 30 olarak belirlenen yaş sınırı da 35 olarak değiştirildi. Peki, Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte, 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvuru şartları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

HALKBANK’TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

BAKAN NEBATİ DUYURDU!

Bakan Nebati, Twitter üzerinden esnafa yönelik verilecek olan kredi destek paketine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKBANK’TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

HALKBANK'TAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ 300 BİN TL KREDİ!

KOSGEB eğitimini tamamlayan gençler için faizsiz esnaf kredisinde limit yükseltildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi.

HALKBANK’TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere,

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

HALKBANK’TAN GENÇLERE FAİZSİZ 300 BİN TL’LİK KREDİ! 2022 Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?

Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Öte yandan, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı.

Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA