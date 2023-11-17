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Haberler Yaşam Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL'den alıcı buluyor | Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:13

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL'den alıcı buluyor | Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor

Hatay'da ormanda toplanan binlerce ton defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı olurken, ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılmak üzere dünyanın pek çok ülkesine satılıyor. Yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.

İHA
Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor | Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor

Hatay'da ormanda toplanan binlerce ton defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı olurken, ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılmak üzere dünyanın pek çok ülkesine satılıyor.

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor | Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri kendi arazilerinde bulunan defne ağaçlarından toplanan defne yapraklarını, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından, balyalayarak dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

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Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor | Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor

Üreticiler kilosunu 7 TL'den toptancıya satarken, yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.
Defne yapraklarını toplayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Keser, "Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor.

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor | Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor

Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz.

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor | Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor

Kilosunu 7 TL'den toptancıya veriyoruz onlar da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar satıyor.

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