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Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL'den alıcı buluyor | Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
14:13
Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 1500 TL'den alıcı buluyor | Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor
Hatay'da ormanda toplanan binlerce ton defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı olurken, ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılmak üzere dünyanın pek çok ülkesine satılıyor. Yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.