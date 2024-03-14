Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Çalışmalar, optik illüzyonların düzenli olarak uygulanmasının bireylerde uyanıklık düzeyini artırabileceğini, stresi azaltabileceğini ve daha iyi konsantrasyon gücü geliştirebileceğini göstermekte. Bu testte, koyunların içinde yer alan köpeğin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i köpeği fark edebiliyor. Peki, siz koyunların içindeki köpeği fark ettiniz mi?