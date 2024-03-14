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Haberler Yaşam Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ'su olanlar 3 saniyede bulabiliyor
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:49

Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ'su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Optik İllüzyon: Koyunların arasında bir köpek saklanıyor. Gizli köpeğin 3 saniyede içinde bulunması gerekiyor. Gözlem becerilerini test etmek isteyenler optik illüzyon testlerine katılıyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i resimdeki köpeği 3 saniye içinde bulabildi. Peki sen bulabilir misin? Hadi gel görsel becerilerini test edelim!

Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Çalışmalar, optik illüzyonların düzenli olarak uygulanmasının bireylerde uyanıklık düzeyini artırabileceğini, stresi azaltabileceğini ve daha iyi konsantrasyon gücü geliştirebileceğini göstermekte. Bu testte, koyunların içinde yer alan köpeğin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i köpeği fark edebiliyor. Peki, siz koyunların içindeki köpeği fark ettiniz mi?

Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ’su olanlar 3 saniyede bulabiliyor

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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