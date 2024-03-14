Haberler
Yaşam
Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ'su olanlar 3 saniyede bulabiliyor
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:49
Koyunların arasındaki köpeği fark ettiniz mi? Yalnızca yüksek IQ'su olanlar 3 saniyede bulabiliyor
Optik İllüzyon: Koyunların arasında bir köpek saklanıyor. Gizli köpeğin 3 saniyede içinde bulunması gerekiyor. Gözlem becerilerini test etmek isteyenler optik illüzyon testlerine katılıyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i resimdeki köpeği 3 saniye içinde bulabildi. Peki sen bulabilir misin? Hadi gel görsel becerilerini test edelim!