Haberler Yaşam KPSS 2022/7 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2022/7 personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:46

KPSS 2022/7 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2022/7 personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

KPSS 2022/7 tercih yerleştirme kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru süreci geçtiğimiz hafta başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 14-21 Nisan 2022 tarihleri aralığında gerçekleşecek olan başvurularla ilgili tüm detaylar netleşmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesine yapılacak alımlara yönelik başvurularla beraber "KPSS 2022/7 tercih yerleştirme ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. KPSS 2022/7 tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de...