Haberler
Yaşam
KPSS BAŞVURULARI'NDA GERİ SAYIM | 2024 Lisans, ön lisans, ortaöğretim, engelli, DHBT KPSS başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:54
KPSS BAŞVURULARI'NDA GERİ SAYIM | 2024 Lisans, ön lisans, ortaöğretim, engelli, DHBT KPSS başvuruları ne zaman?
ÖSYM 2024 sınav takvimini paylaştı. Mayıs ayına sayılı günler kala gözler KPSS başvurularına çevrildi. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlandığı şu günlerde sınav başvuruları için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan milyonlarca aday kendi gireceği sınav türünün başvuru tarihi araştırıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumlara girecek adaylar için farklı puan türlerinden hesaplama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, öğretmenlik DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar