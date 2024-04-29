KPSS BAŞVURULARI’NDA GERİ SAYIM | 2024 Lisans, ön lisans, ortaöğretim, engelli, DHBT KPSS başvuruları ne zaman?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavlar için ÖSYM takvimi ilan edildi. Açıklanan takvimle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis vb. birçok meslek gurunu için başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimiyle ilgili tüm detaylar