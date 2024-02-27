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KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:57
KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
2024 yılı için ÖYSM takviminin yayınlanmasının ardından KPSS tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışan adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak için "KPSS başvuru tarihleri" sorgulamasına başladılar. Bu yıl için birçok farklı puan türünde ve oturumda gerçekleştirilecek sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Lisans, ön lisans, engelli, orta öğretim, DHBT tüm oturumların tarihleri ÖSYM resmî sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte tarihler ve detayları