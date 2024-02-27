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Haberler Yaşam KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:57

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

2024 yılı için ÖYSM takviminin yayınlanmasının ardından KPSS tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışan adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak için "KPSS başvuru tarihleri" sorgulamasına başladılar. Bu yıl için birçok farklı puan türünde ve oturumda gerçekleştirilecek sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Lisans, ön lisans, engelli, orta öğretim, DHBT tüm oturumların tarihleri ÖSYM resmî sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte tarihler ve detayları

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

Kamu kurumlarında birçok farklı pozisyonda, hizmet biriminde görev almak için girilen sınav KPSS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Takvimle birlikte birçok farklı meslek grubu: öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimi ve detaylar

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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