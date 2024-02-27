KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR || 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

Kamu kurumlarında birçok farklı pozisyonda, hizmet biriminde görev almak için girilen sınav KPSS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Takvimle birlikte birçok farklı meslek grubu: öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimi ve detaylar