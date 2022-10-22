Haberler Yaşam KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 00:16

KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen KPSS önlisans sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin duyurduğu tarihe çevrildi. ÖSYM ais giriş ekranı üzerinden duyurulacak olan sonuçlara binlerce adayın geri sayımı şimdiden başlarken dün açıklanan lisans sonuçlarıyla aramalar daha da artış gösterdi. Bu noktada ise "2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın ardından yayımlanan soruları ve cevap anahtarı ile beraber adaylar bir nebze de olsa puan hesaplama yapabilmişti. Peki, 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.