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Giriş Tarihi: 22.10.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 00:16

KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen KPSS önlisans sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin duyurduğu tarihe çevrildi. ÖSYM ais giriş ekranı üzerinden duyurulacak olan sonuçlara binlerce adayın geri sayımı şimdiden başlarken dün açıklanan lisans sonuçlarıyla aramalar daha da artış gösterdi. Bu noktada ise "2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın ardından yayımlanan soruları ve cevap anahtarı ile beraber adaylar bir nebze de olsa puan hesaplama yapabilmişti. Peki, 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Dün lisans oturumuna ilişkin sonuçlar erişime açılmıştı. Bu kapsamda iki senelik üniversite mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylar "2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar.

KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

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KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları için gözler o tarihte! ÖSYM AİS giriş - sorgulama ekranı ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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