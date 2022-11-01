KPSS önlisans sonuçları sorgulama 2022 ÖSYM ekranı! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS önlisans sınav sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların kamuda memur olmak için tercih ettiği sınav 9 Ekim 2022 tarihinde açıklandı. sonuc.osym.gov.tr adresinde adayların erişimine açılacak KPSS önlisans sonuçları sorgulama sayfası bekleniyor. ÖSYM AİS sınav sonucu sorgulama için heyecan dorukta. Tercihlerden önce KPSS sonuçları bekleniyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar…