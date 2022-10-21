Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açıldı. Bu gelişme sonrası önlisans mezunu olan binlerce aday, KPSS önlisans sınav sonuçları için sorgulamalara başladı. ÖSYM yayınladığı sınav takvimi ile KPSS önlisans sonuçları için tarih bilgisini adaylar ile paylaşmıştı. Ancak erken açıklanma ihtimaline karşılık gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı...