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Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:31

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açıldı. Bu gelişme sonrası önlisans mezunu olan binlerce aday, KPSS önlisans sınav sonuçları için sorgulamalara başladı. ÖSYM yayınladığı sınav takvimi ile KPSS önlisans sonuçları için tarih bilgisini adaylar ile paylaşmıştı. Ancak erken açıklanma ihtimaline karşılık gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS önlisans sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma geçti. Bugün KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS önlisans sonuçları için tarih bilgisi bulunsa da erken açıklanma ihtimali bulunduğundan gözler ÖSYM sonuç sayfasında… Peki, 2022 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte detaylar…

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

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KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabın "B" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.''

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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