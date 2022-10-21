KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi 2022 için ÖSYM açıklaması bekleniyor

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA?

KPSS ortaöğretim veya lise sınavı olarak bilinen oturumlarda öğrencilere toplam 120 soru sorulmaktadır. 120 soruluk sınav için öğrencilere 2 saat, 10 dakika ( 130 dakika) sınav süresi verilir. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarından 60'şar soru sorulur. Sınav esnasında adayların uyması gereken kurallar aşağıdadır.

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

Soru ve cevapları Cevap Kâğıdının arkasına yazmaları

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları