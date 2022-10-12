Haberler Yaşam KPSS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? (Önlisans ve lisans sınav sonuçları)

Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:04

KPSS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? (Önlisans ve lisans sınav sonuçları)

KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS önlisans sınavı sonrası sonuç sorgulama işlemleri başladı. sonuc.osym.gov.tr adresinden kontrol edilen sonuç belgeleri adayların kamu memuru olmak için yapacakları tercihlerde etkili olacak. Adaylar, 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı gibi sorulara yanıt arıyor. KPSS lisans sınavı ardından yeniden düzenlenen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi sonuçların açıklanacağı tarihi ortaya koydu. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…