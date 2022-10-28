KPSS taban puanları listesi - 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Lisans adayları bu kapsamda tercihlerin başlayacağı o tarih için bekleyişini südürüyor. Bu noktada ise 60,65,70,75 puanla atanılacak yerler merak ediliyor ve "KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından yapılan duyuruların ardından tercihlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Peki, 2022 KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.