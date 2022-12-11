KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 2022 – 2023 KPSS tercihler ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih tarihleri belli oldu ve herkes, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile çeşitli devlet dairelerine girmek isteyen adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim sınavlarına girip tercihlerin başlamasını bekliyor. DHBT sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala, KPSS tercih kılavuzu 2022 – 2023 için detaylı açıklama ÖSYM duyuru ile geldi. ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden adaylar yakında tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2022 – 2023 KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar…