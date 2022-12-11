KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 2022 – 2023 KPSS tercihler ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.