Kanal D ekranlarının yeni dizisi Kraliçe için geri sayım başladı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan Mednova imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Burcu Özberk'in Deniz, Gökhan Alkan'ın ise Ateş karakterine hayat vereceği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kraliçe oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.