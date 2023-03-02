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Haberler Yaşam Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 14:47

Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Kraliçe için geri sayım başladı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan Mednova imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Burcu Özberk'in Deniz, Gökhan Alkan'ın ise Ateş karakterine hayat vereceği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kraliçe oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kraliçe dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman gibi oyuncuları buluşturan dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Mednova imzalı dizi; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu ediniyor. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU TAMAMLANDI!

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği Mednova imzalı Kraliçe dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

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Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Burcu Özberk'in "Deniz", Gökhan Alkan'ın ise "Ateş" karakterine hayat vereceği dizide ihanet yüzünden sarsılan bir çiftin ilişkisi ele alınacak.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide olaylar, babaları öldükten sonra Gencer Çiftliği'nde bir araya gelen Zeynep (Selin Şekerci), Deniz (Burcu Özberk) ve Ali (Özgün Karaman) adlı 3 kardeşin hikâyesi etrafında şekilleniyor.

Kraliçe dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosu

Bir basketbol takımının kaptanı olan Ateş Akça'nın ihanet videosu eşi Deniz'le arasında büyük bir krize neden olacak. Bir yandan kendi ailesinin başına gelenler, diğer yandan büyük bir aşkla bağlı olduğu kızının babasının yaşattığı hayal kırıklığı Deniz'in hayatını alt üst eder. Deniz, çocuğunu da düşünerek evliliğini kurtarmak için her şeye rağmen eşinin yanında mı duracak, yoksa evliliğini bitirecek mi?

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