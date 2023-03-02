Bir basketbol takımının kaptanı olan Ateş Akça'nın ihanet videosu eşi Deniz'le arasında büyük bir krize neden olacak. Bir yandan kendi ailesinin başına gelenler, diğer yandan büyük bir aşkla bağlı olduğu kızının babasının yaşattığı hayal kırıklığı Deniz'in hayatını alt üst eder. Deniz, çocuğunu da düşünerek evliliğini kurtarmak için her şeye rağmen eşinin yanında mı duracak, yoksa evliliğini bitirecek mi?