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Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:37

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Düşük faizli kredi; mal sahibi olmak isteyen ya da işlerini büyütmek isteyenlerin ilk adresi. Çekilen miktara göre değişiklik gösteren faiz oranları kredinin türüne ve alınana bankaya göre de farklılık gösteriyor. En çok tercih edilen kredi türleri arasında taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi yer alıyor. 50.000 ile 200.000 TL bandında değişen kredi için 24 – 120 ay arasına vadeli seçenekler bulunuyor. Seçilen vade ve kredi miktarına göre geri ödemeler belirleniyor. İşte kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenler…

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları; Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat, Yapı Kredi ve daha birçok bankada değişiklik gösteriyor. İhtiyaç kredileri genelde daha düşük miktarda tercih edilirken taşıt ve konut kredileri daha yüksek miktarlarda alınarak vadeleri ve geri ödemeleri belirleniyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren faiz oranları kredi çekeceklerin ilk olarak dikkat etmesi gereken konu. Faiz oranı, geri ödeme miktarı üzerinde doğrudan etkili. İşte bankalardan kredi faiz oranları ve geri ödemeleri…

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

AKBANK

Akbank İhtiyaç Kredisi

50.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,96 – 66.253,36 TL geri ödeme

36 Ay – Faiz Oranı %1,92 – 74.362,48 TL geri ödeme

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Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Akbank Taşıt Kredisi

100.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 129.553,08 TL geri ödeme

48 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 161.763,72 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

150.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 194.329,50 TL geri ödeme

(1.200.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

48 Ay – Faiz Oranı %1,79– 242.645,58 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

200.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 259.105,92 TL geri ödeme

(1.200.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

48 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 323.527,44 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Akbank Konut Kredisi

100.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,80 – 126.338,66 TL geri ödeme

48 Ay – Faiz Oranı %1,86 – 154.369,22 TL geri ödeme

120 Ay - Faiz Oranı %1,92 - 258.893,54 TL geri ödeme

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