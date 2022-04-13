Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:37

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi geri ödemeleri ile faiz oranları ne kadar?

Düşük faizli kredi; mal sahibi olmak isteyen ya da işlerini büyütmek isteyenlerin ilk adresi. Çekilen miktara göre değişiklik gösteren faiz oranları kredinin türüne ve alınana bankaya göre de farklılık gösteriyor. En çok tercih edilen kredi türleri arasında taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi yer alıyor. 50.000 ile 200.000 TL bandında değişen kredi için 24 – 120 ay arasına vadeli seçenekler bulunuyor. Seçilen vade ve kredi miktarına göre geri ödemeler belirleniyor. İşte kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenler…