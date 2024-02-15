Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:00

Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

İstanbul'da bir kuaföre giden kadın, baştan aşağı tüm işlemleri yaptırdı. Ardından parayı muhasebecisinin göndereceğini söyleyerek işletmeden ayrıldı. Hesap numarasına para gelmeyince dolandırıldığını anlayan Sedat Karahan, dert yandı: Zararım 15 bin TL!

İHA
Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

Şoke eden olay İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, kuaför dükkanına gelerek tüm saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırmak istediğini söyledi. İşlemlerin bitmesinin ardından saçları için farklı işlemler de isteyen kadın, toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi.

Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

ÜCRETİ ÖDEMEDEN AYRILDI

Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan kadın, ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

Dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi. Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

HESAP NUMARASINI BİLE İSTEMİŞ!

Yaşananları anlatan Sedat Karahan, "Ben Beyoğlu'nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık.

Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

SON DAKİKA