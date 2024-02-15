Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…

Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

