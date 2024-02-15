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Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
13:00
Kuaförde şoke eden anlar! Bakımlarını yaptıran kadın öyle bir şey dedi ki: Ücretini…
İstanbul'da bir kuaföre giden kadın, baştan aşağı tüm işlemleri yaptırdı. Ardından parayı muhasebecisinin göndereceğini söyleyerek işletmeden ayrıldı. Hesap numarasına para gelmeyince dolandırıldığını anlayan Sedat Karahan, dert yandı: Zararım 15 bin TL!