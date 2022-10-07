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Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım
Giriş Tarihi: 07.10.2022 20:06
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
20:06
Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım
Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezer mahkemedeki savunmasında dövmediğini, terbiye etmek için bazen tokat attığını söyleyerek, kaşıntısının geçmesi için çocuğun vücuduna krem sürdüğünü, mahrem yerlerinde kendisine ait DNA örneklerinin bu şekilde bulaşmış olabileceğini söyledi.