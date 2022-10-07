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Haberler Yaşam Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım
Giriş Tarihi: 07.10.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 20:06

Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezer mahkemedeki savunmasında dövmediğini, terbiye etmek için bazen tokat attığını söyleyerek, kaşıntısının geçmesi için çocuğun vücuduna krem sürdüğünü, mahrem yerlerinde kendisine ait DNA örneklerinin bu şekilde bulaşmış olabileceğini söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

DETAYLAR KAN DONDURDU!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü.

Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

Küçük çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi.

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Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Gezer hakkında, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle dava açıldı.

Küçük Kadir’i işkence edip piknik tüpüyle öldüren baba: Terbiye etmek için tokat attım

'TERBİYE ETMEK İÇİN TOKAT ATTIM'
Onur Gezer Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Gezer, oğlunu dövmediğini, terbiye etmek için tokat attığını söyledi.

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