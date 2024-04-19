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Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
14:50
Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı
Küçükçekmece'den okul gezisi için geldikleri Üsküdar'da içinde bulundukları servis midibüsünün kayarak otomobillere ve duvara vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.