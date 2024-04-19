Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

10 HAFİF YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı 10 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.