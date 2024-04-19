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Haberler Yaşam Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:50

Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

Küçükçekmece'den okul gezisi için geldikleri Üsküdar'da içinde bulundukları servis midibüsünün kayarak otomobillere ve duvara vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

Küçükçekmece'den okul gezisi için geldikleri Üsküdar'da içinde bulundukları servis midibüsünün kayarak otomobillere ve duvara vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

Öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, Üsküdar Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde meydana geldi.

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Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

Küçükçekmece'den okul gezisi için Üsküdar'a gelen içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu 34 KAV 097 plakalı Birol Taştutan idaresindeki servis midibüsü, Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde yağmur sebebiyle kayganlaşan sokakta kayarak önce park halindeki iki otomobile vurduktan sonra duvara çarptı.

Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

Kazada 10 öğrenci yaralandı.

Küçükçekmece’den Üsküdar’a geziye gelen öğrenciler dehşeti yaşadı! Midibüs kaydı: 10 yaralı

10 HAFİF YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı 10 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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