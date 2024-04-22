Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mevdud'un ordunun önünü kesmesi Sultan Nureddin'i zor durumda bırakır. Bernard ve Haçlı askerleri karşısında direnen Sultan Nureddin son anda gelen Karategin ve adamlarının yardımıyla kurtulmayı başarır. Selahaddin de Viktorya ve haçlı askerleri karşısında direnirken son anda Süreyya ve Rabia'yı kurtarmayı başarır. Artık sıra Şam'dadır. Sultan Nureddin, Şam'a gelemeyen ordusunun önünü kesen kişinin Mevdud olduğunu öğrenir.