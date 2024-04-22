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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
23:54
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle" araştırmalarına başlandı. TRT 1 ekranlarının tarih konulu dizisi, izleyenleri tarih zevki yaşatırken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Selahaddin Şam'da büyük zaferi kazandı. Nureddin kendi elleriyle Avram'ı öldürdü. Peki, bundan sonra neler olacak? Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?