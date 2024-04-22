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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 23:54

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle" araştırmalarına başlandı. TRT 1 ekranlarının tarih konulu dizisi, izleyenleri tarih zevki yaşatırken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Selahaddin Şam'da büyük zaferi kazandı. Nureddin kendi elleriyle Avram'ı öldürdü. Peki, bundan sonra neler olacak? Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22 Nisan Pazartesi akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Selahaddin'in bir sonraki hamlesi ne olacak İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi tüm bölümlerini aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM ÖZET

Selahaddin'in Bernard'ın elinden esirleri kurtarmak için Sultan Nureddin ile kurduğu oyun sonucunda Şam'a sızmış ve Şam'ın kapısını açmayı başarmıştır. Şam'a hücum etmek için hazırda bekleyen Şirkuh ise tam hareket edecekken Mevdud ordunun önünü kesmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mevdud'un ordunun önünü kesmesi Sultan Nureddin'i zor durumda bırakır. Bernard ve Haçlı askerleri karşısında direnen Sultan Nureddin son anda gelen Karategin ve adamlarının yardımıyla kurtulmayı başarır. Selahaddin de Viktorya ve haçlı askerleri karşısında direnirken son anda Süreyya ve Rabia'yı kurtarmayı başarır. Artık sıra Şam'dadır. Sultan Nureddin, Şam'a gelemeyen ordusunun önünü kesen kişinin Mevdud olduğunu öğrenir.

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