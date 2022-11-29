Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:45

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

Gelen son dakika haberine göre; Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu virüsün detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu virüs; insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Peki, Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? İşte o detaylar.

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

Son olarak Kars'ta bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde kedide kuduz virüsü tespit edildi. Bu durum karşısında köy karantinaya alınırken "Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu?" soruları da gündeme taşındı. İşte Kuduz virüsü hakkında bilinmesi gerekenler.

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları.

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.

SON DAKİKA