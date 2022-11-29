Haberler Yaşam Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:45

Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? Kuduz virüs mü bakteri mi, ölümcül mü?

Gelen son dakika haberine göre; Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu virüsün detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu virüs; insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Peki, Kuduz belirtileri nedir, nasıl bulaşır, tedavisi yok mu? İşte o detaylar.