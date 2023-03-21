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Haberler Yaşam KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:47

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023 başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı e devlet üzerinden açılırken; genel ve özel şartlar belli oldu. KPSS şartlı sözleşmeli personel alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, büro personeli, temizlik personeli ve bahçıvan alımı gerçekleştirilecek. İşte detaylar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı hakkında kılavuz yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İşe Alım Kapısı üzerinden açılan ilanda toplamda 165 sözleşmeli personel alımının yapılacağı belirtildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

GENEL ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI

KPSS şartlı 6 sözleşmeli mühendis,

KPSS şartlı 22 büro personeli,

KPSS şartlı 60 koruma ve güvenlik görevlisi

KPSS şartlı 60 temizlik personeli ve

KPSS şartlı 15 bahçıvan alımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

SON TARİH 31 MART

17 Mart 2023 tarihinde başlayan personel alımı, 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

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