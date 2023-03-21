KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 165 PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ŞARTLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman bitiyor, branş dağılımı nasıl?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023 başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı e devlet üzerinden açılırken; genel ve özel şartlar belli oldu. KPSS şartlı sözleşmeli personel alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, büro personeli, temizlik personeli ve bahçıvan alımı gerçekleştirilecek. İşte detaylar