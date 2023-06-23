Haberler Yaşam Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 12:37

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı idealist çalışmalarına devam ediyor. Birbirinden farklı yüzlerce halka beşik olmuş Anadolu'nun değerli eserleri geç Osmanlı ve erken cumhuriyet döneminde ülkemizden kaçırılıp yurt dışındaki müze, müzayede ve sergilere götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise çalışmaları doğrultusunda binlerce eser yuvasına geri dönüyor. Dünyanın en kültürel açıdan gelişmiş toprakları Anadolu, büyük irade ve azimle tekrardan parlıyor. Tarihi eser kaçakçılığı doğrultusunda yurt dışına kaçırılan 4 bin yıllık bronz kılıç, Antik Yunan'dan kalma bronz heykeller, tabletler, vazolar, 8 bin yıllık Çatalhöyük ana tanrıça figürini, 5 bin yıllık oyuncak bronz boğa arabası ve daha niceleri… İşte ülkemize iadesi sağlanan en nadide 12 tarihi eser