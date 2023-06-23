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Haberler Yaşam Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser
Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 12:37

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı idealist çalışmalarına devam ediyor. Birbirinden farklı yüzlerce halka beşik olmuş Anadolu'nun değerli eserleri geç Osmanlı ve erken cumhuriyet döneminde ülkemizden kaçırılıp yurt dışındaki müze, müzayede ve sergilere götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise çalışmaları doğrultusunda binlerce eser yuvasına geri dönüyor. Dünyanın en kültürel açıdan gelişmiş toprakları Anadolu, büyük irade ve azimle tekrardan parlıyor. Tarihi eser kaçakçılığı doğrultusunda yurt dışına kaçırılan 4 bin yıllık bronz kılıç, Antik Yunan'dan kalma bronz heykeller, tabletler, vazolar, 8 bin yıllık Çatalhöyük ana tanrıça figürini, 5 bin yıllık oyuncak bronz boğa arabası ve daha niceleri… İşte ülkemize iadesi sağlanan en nadide 12 tarihi eser

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

Anadolu topraklarından Avrupa'ya kaçırılan tarihi eserler tek tek yuvalarına dönüyor. 1980li yıllardan beri 22 binden fazla tarihi eser Türkiye'ye iade edildi. Son yıllarda iade çabaları daha da artarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı konu hakkında durmadan çalışıyor.

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

2023'ÜN BAŞINDAN BERİ 3 BİNE YAKIN TARİHİ ESER VATANLARINA GERİ DÖNDÜ

Dünyanın en eski yerleşim yerlerine ev sahipliği yapan Anadolu, uzun yıllardır Avrupalılar tarafından yağmalanıyor. Denetimin az olduğu dönemlerde çok sayıda tarihi eser yurt dışına kaçırıldı ve dünya ünlü müzelerde, sergilerde ziyarete açıldı.

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Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bu kaçırılan tarihi eserlerin yuvalarına geri döndürme çalışmaları hızla devam ediyor. 1980li yıllardan bu yana toplamda 22 binden fazla tarihi eser yuvalarına geri döndü. 2023 yılında özellikle ABD, İtalya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan ülkemize 2 bin 956 eser geri döndürüldü.

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

İŞTE TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 12 ÖNEMLİ TARİHİ ESER

Kültürel miraslarımız yuvalarına geri dönmeye devam ediyor! Son yıllarda ülkemize iade edilen en nadide 12 tarihi eser

4 BİN YILLIK BRONZ KILIÇ 6 ŞUBAT'TA YUVASINA DÖNDÜ

Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından müsadere edilen ülkemiz kökenli 1 adet bronz kılıç, adli sürecin tamamlanmasının ardından Vaşington Büyükelçiliğimize teslim edilmiştir. Bahse konu eser diplomatik kargo olarak ülkemize ulaşmış ve 06.02.2023 tarihinde Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

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