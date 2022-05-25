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Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:48

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları binlerce kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. 9 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kilo fiyatları hakkında bilgiler…

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı kurban bayramında ibadetini gerçekleştirmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişi için fikir verecek. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramının yaklaşıyor olması hasebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Enflasyonun da etkisiyle kurbanlık fiyatlarında da gözle görülür artış söz konusu oldu. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda da onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir. Mübarek kurban bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler kurban keserler ve yoksullara, durumu olmayanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban bayramının birinci gününden başlayarak üçüncü günü içerisinde akşam olana kadar kesilebilir.

GEÇEN YIL (2021) KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2021 yılında ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." ifadelerini kullanmıştı.

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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