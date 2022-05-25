Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları binlerce kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. 9 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kilo fiyatları hakkında bilgiler…