Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda da onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir. Mübarek kurban bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler kurban keserler ve yoksullara, durumu olmayanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban bayramının birinci gününden başlayarak üçüncü günü içerisinde akşam olana kadar kesilebilir.

GEÇEN YIL (2021) KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2021 yılında ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." ifadelerini kullanmıştı.