Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. İlk defa böyle kapalı bir festivale katılıyoruz. Köpekleri biz besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Şu an burada 3 erkek bir dişi bulunmaktadır.