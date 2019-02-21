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köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Şanlıurfa'da güçlü ve iri cüsseleriyle "" olarak bilinen çoban köpekleri tarım fuarının ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 19:31
Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Şanlıurfa'da güçlü ve iri cüsseleriyle "" olarak bilinen çoban köpekleri tarım fuarının ilgi odağı oldu.

Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Şanlıurfa'da açılışı gerçekleştirilen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında "" olarak bilinen çoban köpekleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Fuara getirilen 4 çoban köpeği, kafeslere konuldu.

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Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

İri cüsseleri ile dikkat çeken ve "Guregh" olarak da adlandırılan çoban köpeklerinin yavruları, sahibi tarafından çobanlara ücretsiz olarak verildiği belirtildi.

Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Fuara tanıtım amacıyla getirilen "" köpeklerinin ise 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunulduğu aktarıldı.

Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Çoban köpekleri yetiştiriciliği yapan Yunus Emre Kılıç "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum.

Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Biz normalde festivallere falan katılıyoruz. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Bugün de buradayız. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar.

Kurtboğan köpekleri, fuarın gözdesi oldu

Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. İlk defa böyle kapalı bir festivale katılıyoruz. Köpekleri biz besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Şu an burada 3 erkek bir dişi bulunmaktadır.

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