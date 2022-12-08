Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakteriyle tanınan ve geçen haziranda hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı. Wöber'in eşi spiker Müge Wöber, sosyal medyada merhum eşiyle ilişkisi olduğunu ileri süren Billur K.'nin, hazırladığı fotomontajlı fotoğraflar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek adliyenin yolunu tuttu. Wöber, aynı kullanıcının merhum eşinin mezarının başında çektiği videoları aşk dolu müziklerle yayınladığını ve mezarda tahribat yaptığını iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.