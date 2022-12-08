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Haberler Yaşam Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:34

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakteriyle tanınan ve geçen haziranda hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı. Wöber'in eşi spiker Müge Wöber, sosyal medyada merhum eşiyle ilişkisi olduğunu ileri süren Billur K.'nin, hazırladığı fotomontajlı fotoğraflar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek adliyenin yolunu tuttu. Wöber, aynı kullanıcının merhum eşinin mezarının başında çektiği videoları aşk dolu müziklerle yayınladığını ve mezarda tahribat yaptığını iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

25 Haziran günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in karısı ünlü spiker Müge Wöber, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Ünlü spiker, eşinin vefatından sonra bir sosyal medya kullanıcısının tacize varan eylemlerine maruz kaldığını iddia etti.

Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

Wöber Şikayet dilekçesinde, Billur K. isimli kullanıcının hazırladığı fotomontaj fotoğraflarla sosyal medyada Osman Wöbr'le ilişkisi olduğu yönünde mesajlar paylaşarak, şahsi cep telefonunu paylaştığını ifade etti.

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Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

Osman Wöber'le sevgiliymiş gibi yayınladığı fotoğrafların altına mesajlar paylaşan kullanıcının, ünlü oyuncunun mezarı başına giderek eşyalar bıraktığını, özlem dolu sözler sark ettiğini ve mezarda tahribat yaptığını ileri sürdü.

Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

(Takıntılı hayranının yaptığı photoshop)

Aynı kullanıcının mezar videolarını aşk dolu müziklerle paylaştığını tespit eden ünlü spiker, kullanıcının merhum kocası hakkında olmadık paylaşımları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirterek, kimliği tespit edilecek kullanıcının cezalandırılmasının istedi.

Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiydi: Saplantılı kadın hayranı mezarına dadandı!

OSMAN WÖBER KİMDİR?
1960 Ankara doğumlu olan ve baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı

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