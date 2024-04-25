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Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:38
Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!
İstanbul Kuruçeşme'deki bir mekanda garsonluk yapan Selvihan Z., alkolün dozunu fazla kaçırdı. Midesi bulanınca tuvalete koşup kusmaya başladı. Müdür Mecit A. ise peşine takıldı. Kendini kaybeden genç kadına dokunup kabusu yaşattı. Gözlerini açtığında cinsel istismara uğradığını anlayan genç kadın ise dava açtı. İşte mide bulandıran olayın tüm detayları…