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Haberler Yaşam Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:38

Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

İstanbul Kuruçeşme'deki bir mekanda garsonluk yapan Selvihan Z., alkolün dozunu fazla kaçırdı. Midesi bulanınca tuvalete koşup kusmaya başladı. Müdür Mecit A. ise peşine takıldı. Kendini kaybeden genç kadına dokunup kabusu yaşattı. Gözlerini açtığında cinsel istismara uğradığını anlayan genç kadın ise dava açtı. İşte mide bulandıran olayın tüm detayları…

ATAKAN IRMAK
Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

Tecavüz dehşeti geçtiğimiz 24 Kasım'da İstanbul Kuruçeşme'de yaşandı. Ünlü işletmede garson olarak çalışan 33 yaşındaki Selvihan Z., iş yerinin kapanmasına yakın içmeye başladı. Ancak alkolün dozunu fazla kaçırdı. Sarhoş olan genç kadın, tuvalete giderek istifra etmeye başladı.

Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

ALKOLÜN ETKİSİYLE TEPKİ VEREMEDİ
Bu sırada personelinin yanına giden müdür Mecit A., genç kadına dokunarak taciz etti. Selvihan Z., Mecit A.'ya karşı koymaya çalıştı ancak alkolün etkisiyle tepki veremedi. İddiaya göre Mecit A, Selvihan Z.'nin çaresiz durumundan faydalanarak genç kadına tecavüz etti.

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Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

Sabah olduğunda istismara uğradığını fark eden genç kadın karakola gitti. Mecit A.'dan şikayetçi oldu. Selvihan Z., karakolda verdiği ifadesinde, "İş yerinde Mecit A. bana bir bardak içki verdi.

Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

Bu içkiyi içince bilincimi yitirdim, ayakta durmakta zorlandım. Tuvalete istifra etmek için gittiğimde Mecit A. beni takip etti. Bana dokundu. Zorla üzerindekileri çıkararak bana sahip oldu" dedi.

Kuruçeşme’deki ünlü mekanda tecavüz: Kadın garson tuvalete koştu müdür peşini bırakmadı!

Genç kadın ayrıca Mecit A.'nın kendisine yönelik bu tür eylemleri iki kez daha yapmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu beyan etti.

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