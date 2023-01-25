ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 25 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 114. Bölümünde Osman Bey, Moğol komutan Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Ancak Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlı olan İsmihan Sultan ise Orhan Bey'i zehirler. Orhan'ın akıbeti ne olacak merak konusu. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 114. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kuruluş Osman 114. bölüm izle…