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Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: "Alaeddin ve Gonca kavuşuyor!" Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:38
Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: "Alaeddin ve Gonca kavuşuyor!" Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 157. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. elike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Peki bundan sonra ne olacaktır? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 157.bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle