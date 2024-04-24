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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: "Alaeddin ve Gonca kavuşuyor!" Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:38

Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: "Alaeddin ve Gonca kavuşuyor!" Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 157. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. elike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Peki bundan sonra ne olacaktır? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 157.bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: Alaeddin ve Gonca kavuşuyor! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

Birçok başarılı oyuncusu ve ustalıkla işlenmiş senaryosuyla izleyicilerin her hafta ekranlara kitlendiği dizinin yeni bölümünde Alaedin ve Gonca'nın evliliği büyük ses getirir. Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. İşte Kuruluş Osman 157. bölüm ATV canlı izle

Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: Alaeddin ve Gonca kavuşuyor! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

KURULUŞ OSMAN 157. BÖLÜM CANLI İZLE

Kuruluş Osman dizisi 157. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: Alaeddin ve Gonca kavuşuyor! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!"

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: Alaeddin ve Gonca kavuşuyor! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar. Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle: Alaeddin ve Gonca kavuşuyor! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır? Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?

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