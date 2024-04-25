KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | "Ben daha ölmedim!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar. Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?