Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:53

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 10. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin reyting rekortmeni tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer'in yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 15 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, 'Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...