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Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:53

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 10. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin reyting rekortmeni tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer'in yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 15 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, 'Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da ATV yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı…

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Kuruluş Osman dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Kuruluş Osman dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 115. Yeni bölümünün 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI | 15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

10.00 Deprem Özel Ortak Yayın

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Deprem Özel Ortak Yayın

16.00 atv Deprem Özel Yayını | Esra Erol

19.00 atv Ana Haber

20.00 Türkiye Tek Yürek

02.00 Deprem Özel Ortak Yayın

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

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