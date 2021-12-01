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Haberler Yaşam Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle (73. bölüm tamamı, kesintisiz)
Giriş Tarihi: 01.12.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 18:59

Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle (73. bölüm tamamı, kesintisiz)

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizisi, Kuruluş Osman canlı izle ekranı ile 73. bölümün tamamı kesintisiz olarak internetten canlı takip edilebiliyor. Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Özge Törer gibi isimlerin başrolleri paylaştığı yapımın sevenleri, yeni bölümde yaşanacak olayları merak ediyor. ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle 73. bölüm tamamı, kesintisiz

Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında evlere konuk olacak. 1 Aralık'ta yayınlanan 73. Bölüm için diziseverler Kuruluş Osman canlı izle ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Dizi, ATV canlı yayın ekranı ile internetten televizyonla eş zamanlı olarak izlenebiliyor. İşte, kesintisiz Kuruluş Osman son bölüm izleme linki!

Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle 73. bölüm tamamı, kesintisiz

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

Kuruluş Osman 73. Bölüm canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

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Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle 73. bölüm tamamı, kesintisiz

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekfurlar, İznik Valisini hedef alıyor

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

Mari Kosses'ten Turgut Bey'e mesaj

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar. Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle 73. bölüm tamamı, kesintisiz

Osman Bey'in harekat planı işleyecek mi?

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

Kuruluş Osman canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle 73. bölüm tamamı, kesintisiz

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in korkusuz hamlesi

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Nikola, Mari ile evlenmek istiyor

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey kaleden nasıl çıkacak?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM İZLE

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