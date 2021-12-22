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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 15:42

Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin bugün yayınlanacak olan 76'ncı bölüm fragmanında Tekfur Nikola'nın Mari'yi yaraladığı görülüyor. Bu detay, Kuruluş Osman Mari ölüyor mu, kurtulacak mı sorularıyla araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu, Turgut Bey Mari'yi kurtarabilecek mi? İşte detaylar…

Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

Çarşamba akşamlarının reyting listelerinde ilk sıraya oturan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde ağır yaralanan Osman Bey sığındığı bir mağarada hayatta kalmak için mücadele ederken, dizinin yeni bölüm fragmanında Mari'nin Nikola tarafından yaralandığı görülüyor. Dizinin sevenleri Kuruluş Osman Mari ölüyor mu, Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte Mari'nin akıbeti hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN MARİ ÖLÜYOR MU?

Fragmanda yaralandığı görülen Mari'nin akıbeti henüz bilinmiyor. Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızan Turgut Bey'in amacına ulaşıp ulaşamayacağı yeni bölümde belli olacak.

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Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

ŞEYMA KORKMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Mari'nin ağır yaralanması nedeniyle, Kuruluş Osman dizisinde Mari karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ancak oyuncudan ya da kanaldan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kuruluş Osman Mari ölüyor mu? Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak için neler yapacak?

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