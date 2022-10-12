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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri
Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 13:34

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Kuruluş Osman yeni sezon başladı ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Osman Bey gözünü Bursa ve İstanbul'a çevirirken, İstanbul'da Viking izleri görülüyor. Seyirciler, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezon, her dizi için yeni oyuncular demek. Kuruluş Osman yeni oyuncuları ile ekranlarda seyircileri karşılıyor. 100. bölümüyle ATV ekranlarına gelecek olan tarihi dizi, izleyicilerin favori dizisi olmaya devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? İşte detaylar…

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni oyuncuları ve karakterleri ile ekranlardaki yerini aldı. Her bölüm aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri büyüleyen yapı, görkemli setiyle seyircileri selamlıyor. Kuruluş Osman 100. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacakken, dizinin severleri "Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte tarihi dizi hakkında detaylar…

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLADI

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyor.

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Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

YENİ OYUNCULARLA EKRANLARDA

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi bir kadroyla geliyor. Tarihi yapım olduğu için sürekli karakterler girip çıkarken, yeni oyuncular herkesin ağzını açık bıraktı. İşte yeni sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

YENİ SEZON YENİ KARAKTERLER

Yeni sezon, yeni karakterleri de barındırıyor. Karakter isimleri şu şekilde:

Kantakuzenos, Olof, Frigg, Bayındır Bey, Öktem Bey, Bengi Hatun, Alçiçek Hatun, Ülgen Hatun, Dan, Erik.

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