Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 13:34

Kuruluş Osman yeni sezon başladı ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Osman Bey gözünü Bursa ve İstanbul'a çevirirken, İstanbul'da Viking izleri görülüyor. Seyirciler, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezon, her dizi için yeni oyuncular demek. Kuruluş Osman yeni oyuncuları ile ekranlarda seyircileri karşılıyor. 100. bölümüyle ATV ekranlarına gelecek olan tarihi dizi, izleyicilerin favori dizisi olmaya devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? İşte detaylar…