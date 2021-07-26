Haberler Yaşam Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:48

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Dizi oyuncusu A. T, arkadaşlarıyla birlikte çorba içmeye gittiği Eyüpsultan'da mekandan ayrıldıktan sonra kendisini takip eden motorlu kurye tarafından ormanlık alana kaçırıldı. Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan oyuncu, Kemerburgaz'da hem darp edildi hem de tecavüze uğradı. 22 yıl ceza alan sapıkla ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları