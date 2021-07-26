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Haberler Yaşam Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:48

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Dizi oyuncusu A. T, arkadaşlarıyla birlikte çorba içmeye gittiği Eyüpsultan'da mekandan ayrıldıktan sonra kendisini takip eden motorlu kurye tarafından ormanlık alana kaçırıldı. Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan oyuncu, Kemerburgaz'da hem darp edildi hem de tecavüze uğradı. 22 yıl ceza alan sapıkla ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

İstanbul Eyüpsultan'da arkadaşlarıyla birlikte çorba içmeye gittiği mekandan ayrıldıktan sonra kendisini takip eden motorlu kurye tarafından ormanlık alana kaçırılan ve tecavüze uğrayan dizi oyuncusu A.T.'yle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Y

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan oyuncu, Kemerburgaz'da hem darp edilmiş hem de tecavüze uğramıştı. Yoldan geçen bir kamyonun önüne atlayarak canını kurtaran kadının şikayeti üzerine yakalanan Bayram B. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Karara itiraz eden Bayram B.'nin talebi sonrası dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. BAM, incelediği dosyada bazı hususların eksik olduğunu tespit etti.

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Oyuncunun tecavüze uğradığı sırada vücudunda kalan DNA profilinin, Bayram B. ile uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması gerektiği ileri sürülerek verilen hüküm bozuldu.

Kurye dizi oyuncusuna ormanda tecavüz etti: Mahkemeden şok karar geldi!

Yeniden yargılama yapılması için dosya, yerel mahkemeye geri gönderildi.

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