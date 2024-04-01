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Haberler Yaşam Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 11:47

Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Yürekleri yakan olay Kayseri'de meydana geldi. Kurye Mehmet Akif Zengin'in elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Ege Demirci'nin (25) 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 3 ay hapis cezası almasına tepki gösteren maktulün babası Hacı Zengin, "168 kilometre hızla oğluma çarpıp, arkasına bile bakmadan geçip gidiyor. Çarpma sesi ile en azından frene basıp, gazdan ayağını çekmesi lazım. Hiçbir şekilde, en ufak tepki vermeden, geçip gidiyor. Bu bir kaza olabilir mi?" dedi.

DHA
Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Kahreden kaza geçen yıl 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarı'nın 15'inci kilometresinde yaşandı. Ehliyetsiz Ege Demirci yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Zengin, hayatını kaybetti, gözaltına alınan Demirci, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Ege Demirci hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına sanık Demirci, Zengin'in babası Hacı Zengin, annesi Yeter Zengin ve taraf avukatları katıldı.

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Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR'
Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, "Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Anne Yeter Zengin ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, "Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.

Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de "Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Demirci'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Kararın ardından Mehmet Akif Zengin'in babası Hacı Zengin "Kazayı telefon ile haber aldım. Kazaya karışan kişi ehliyetsiz, herhangi bir sorumluluğu olmayan ve orada yarış yapan birisi. Kaza sırasında 3 araç yarışıyor. İşin en acı tarafı da o yarışlar hala cumartesi günleri orada yapılmaya devam ediyor. Oğlum da cumartesi günü yapılan bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Mahkeme sonuçlandı ancak bu bir kaza değildi.

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