Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!

Kararın ardından Mehmet Akif Zengin'in babası Hacı Zengin "Kazayı telefon ile haber aldım. Kazaya karışan kişi ehliyetsiz, herhangi bir sorumluluğu olmayan ve orada yarış yapan birisi. Kaza sırasında 3 araç yarışıyor. İşin en acı tarafı da o yarışlar hala cumartesi günleri orada yapılmaya devam ediyor. Oğlum da cumartesi günü yapılan bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Mahkeme sonuçlandı ancak bu bir kaza değildi.