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Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
11:47
Kurye Mehmet Akif’in acı sonu: Bu kaza değil cinayettir!
Yürekleri yakan olay Kayseri'de meydana geldi. Kurye Mehmet Akif Zengin'in elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Ege Demirci'nin (25) 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 3 ay hapis cezası almasına tepki gösteren maktulün babası Hacı Zengin, "168 kilometre hızla oğluma çarpıp, arkasına bile bakmadan geçip gidiyor. Çarpma sesi ile en azından frene basıp, gazdan ayağını çekmesi lazım. Hiçbir şekilde, en ufak tepki vermeden, geçip gidiyor. Bu bir kaza olabilir mi?" dedi.