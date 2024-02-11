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Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
14:06
Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!
İnanılmaz olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Kurye M.Ş.'nin, çalıştığı kuyumcudan teslim aldığı 771 gram altını, teslim edeceği kuyumcuya 500 metre kala motosikleti devrildi. Yola dökülen altınları 2 kişi çalıp izini kaybettirdi. Polis, yaptığı soruşturmada kuryenin sinsi planını ifşa etti. Detaylar pes dedirtti…