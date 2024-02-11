Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

"BİLEREK KAZA YAPTIM"

Kuyumcu Murat Taştan, altınlarının çalındığı bilgisi üzerine olay yerine geldi. Taştan, bilgi aldığı M.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenince, ondan da şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan M.Ş., bilerek kaza yaptığını ve altınları arkadaşı olduklarını belirttiği ismi açıklanmayan iki kişiyle çaldıklarını itiraf etti.

