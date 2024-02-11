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Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:06

Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

İnanılmaz olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Kurye M.Ş.'nin, çalıştığı kuyumcudan teslim aldığı 771 gram altını, teslim edeceği kuyumcuya 500 metre kala motosikleti devrildi. Yola dökülen altınları 2 kişi çalıp izini kaybettirdi. Polis, yaptığı soruşturmada kuryenin sinsi planını ifşa etti. Detaylar pes dedirtti…

DHA
Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

Duyanları şaşkına çeviren olay, 5 Şubat'ta Eyyübiye Çarşısı'nda yaşandı. M.Ş., adlı kişi çalıştığı kuyumcudan 1 milyon 600 bin TL değerindeki 771 gram altını başka bir kuyumcuya teslim etmek üzere aldı.

Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

Torbaya koyduğu altınlarla birlikte 5 kilometre uzaklıktaki kuyumcuya götürmek üzere yola çıkan M.Ş., 500 metre kala motosikletiyle kayarak devrildi. Otomobilin altına girmekten son anda kurtulan M.Ş.'nin,, önceden anlaştığı iki arkadaşı ise, kaza sırasında yola dökülen altın torbasını çalarak kaçtı.

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Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince M.Ş., hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.Ş., polis merkezine götürüldü.

Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

"BİLEREK KAZA YAPTIM"
Kuyumcu Murat Taştan, altınlarının çalındığı bilgisi üzerine olay yerine geldi. Taştan, bilgi aldığı M.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenince, ondan da şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan M.Ş., bilerek kaza yaptığını ve altınları arkadaşı olduklarını belirttiği ismi açıklanmayan iki kişiyle çaldıklarını itiraf etti.

Kuryenin sinsi planı ortaya çıktı: Kaza yapınca altınlar çalınmıştı!

Emniyetteki ifadesi üzerine nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Ş.,tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği 2 şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

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