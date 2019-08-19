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Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribaracaları, eşsiz güzelliğiyle turizme açılacağı günü bekliyor. Kapadokya'daki peribacaları oluşumlarının benzerlerine Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi ve Erzurum'un Narman ilçesinin yanı sıra Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi'nde de rastlanıyor.Yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşan Kuşça Peribacaları, eşsiz güzelliğinin yanı sıra erozyondan dolayı bir çölü andıran çevresiyle de görenleri adeta büyülüyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 15:04
Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
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Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
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Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
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