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Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
12:42
Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!
İstanbul'da 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, bağırsağından 13 tane mıknatıs çıkan Duman, doktorları bile şoka uğrattı. Apar topar ameliyata alınan Duman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Opr. Dr. Mehmet Çakmak, talihsiz çocuğun ölümden döndüğünü açıkladı!