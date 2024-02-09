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Haberler Yaşam Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 12:42

Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

İstanbul'da 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, bağırsağından 13 tane mıknatıs çıkan Duman, doktorları bile şoka uğrattı. Apar topar ameliyata alınan Duman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Opr. Dr. Mehmet Çakmak, talihsiz çocuğun ölümden döndüğünü açıkladı!

DHA
Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Harun Duman iğne yapılarak ve ilaç yazılarak eve yollandı. Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa çekilen röntgen sonrası teşhis koyan doktorlar, şoke eden manzarayla karşılaştı.

Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

Bağırsaklarında 13 tane mıknatıs bulunan Harun acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ve kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası 9 yaşındaki Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Mıknatıslar Harun'un bağırsağında iki noktada delinmeye sebep olmuştu. Birincisi 12 parmak bağırsağından itibaren bir 30 santimetrede bir mıknatıs, diğeri de kalın bağırsağın çıkan kısmında olan birbirine yapışmış 12 tane mıknatıs vardı. Bunlar her iki bağırsakta da delinmeye sebep olmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardıktan sonra bağırsakları tekrar dikerek onarmak durumunda kaldık" dedi.

9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video

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Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

"KALIN BAĞIRSAĞA KADAR İLERLEMİŞ"
Yabancı cisim yutma vakalarında acil müdahalenin önemini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Yabancı cisim yutma çocuklarda daha çok ilk iki yaş içerisinde görülüyor. Genellikle arama, yutma refleksi, bulduğu şeyleri ağza götürme refleksi daha çok ilk iki yaş civarında oluyor. Çocuklar evde buldukları her şeyi genelde ağızlarına atıyorlar. Bunlar içerisinde en tehlikeli olanlar disk pil ve çoklu mıknatıs yutma vakaları oluyor. Onun dışında çocuklar diğer plastik maddeleri yuttukları zaman biz onu dışkı yoluyla atmasını bekliyoruz. Öyle durumlarda bir müdahale yapmıyoruz fakat disk pil, mıknatıs yutma vakalarında cerrahi müdahale acildir. Maddenin mutlaka çıkarılması gerekiyor en kısa zamanda. Yutma durumlarını aile fark ettiği zaman hemen hastaneye gelmeleri lazım. Bu maddeleri önce endoskopik olarak çıkarıyoruz. Fakat bu maddeler mideyi geçmiş ve bağırsağı ilerlemişse bunların cerrahi operasyon ile çıkarılması gerekiyor. Çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsakta mıknatıs birbirine çekiyor ve yapışıklık meydana geliyor. Böylelikle bağırsaklar birbirine yapışmış oluyor. Saatler ilerledikçe arada kalan bağırsak duvarı deliniyor. Bağırsağın delinmesi sonrası, içerisindeki dışkılar, atıklar kana yayılıyor. Bu da hayati tehlikeye varan durumlara sebep oluyor. Bu yüzden böyle durumlar çok gecikmeden cerrahi müdahale gerektiriyor" dedi.

Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

BAĞIRSAĞI DELİNMİŞ!

Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Harun dokuz yaşında bir hastamız. Normalde bu yaşlarda çok fazla yabancı cisim yutmaya rastlamıyoruz. Fakat Harun özel bir çocuk. Evde bulduğu mıknatıslar küçük ve renkli olunca, onları muhtemelen şeker zannetti ve yuttu. Geldiği zaman röntgeninden birden fazla mıknatıs yuttuğunu fark ettik. Cumartesi günü gece saat 01.00 gibi başvurdular. Biz hemen yatışını yapıp ameliyata aldık.

Kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından öyle bir şey çıktı ki!

O sırada bağırsağında bir yapışıklık meydana gelmişti. Muhtemelen mıknatısları saatler öncesinden yutmuştu zaten. Mıknatısların sayısı röntgende tam belli olmuyordu, biz dokuz tane saymıştık. Harun'u acil ameliyata aldık. Ameliyatını kapalı yöntemle yaptık ve bağırsaklarından 13 tane mıknatıs çıkardık. Çıkardığımız mıknatıslar renkli boncuk gibilerdi. Çocukların dikkatini çeken cinsten mıknatıslardı. Ailenin öyküsüne göre Harun'un cuma günü kusma şikayeti varmış. Bu mıknatısları cuma günü yutmuş olabilir. Tam olarak emin olamıyoruz ama 6- 8 saatin geçmiş olması lazım, çünkü mıknatıslar kalın bağırsağa kadar ilerlemişti.

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